Un año vergonzoso

Resulta difícil encontrar un motivo de peso para sentirse orgulloso de este año que termina, de este 2016 sonrojante y vergonzoso que comenzó con la maniobra de un presidente en funciones acobardado que decidió dar la espantada, recortar al Rey y arrojarnos a un periodo de interinidad inadmisiblemente largo. Inauguró así un tiempo perdido pero muy revelador de las limitaciones de una clase política que no supo qué hacer con nuestros votos. Este 2016 la izquierda se demostró incapaz de articular una alternativa, el PSOE se volvió a desgarrar por dentro con rosas que tenían puñales por espinas, Podemos pasó de la infancia a la adolescencia de forma caótica, con un subidón hormonal que les llevó a retarse en el parque para una pelea que muchos de sus votantes eran incapaces de entender. La palabra perdió valor, el no se travistió de abstención y el nunca Rajoy se disfrazó con excepciones. Termina un año del que es difícil, muy difícil no avergonzarse. Un año en el que vivimos otra ampliación más del gran cementerio en el que se ha convertido el mediterráneo, en el que los burócratas europeos demostraron su inutilidad estructural para aportar una respuesta compartida y eficaz a la crisis de los refugiados. Se consume un año del que nos llevamos la dolorosa certeza del aplastante poder de la mentira, de la impudicia del mentiroso, de la falsa ingenuidad de la ciudadanía. El 2016 se llenó de falsedades y dio igual que fueran descubiertas y denunciadas, Trump ganó y ganó el brexit y engordó el populismo y creció el radicalismo.

Se va apagando el 2016 como se apagó una vela una mala noche de otoño. Por usted, Rosa, por cada una de las personas que despedirá el año a la luz de una vela, deberíamos avergonzarnos del año que termina.

Comentarios