Las víctimas del Alvia piden la dimisión de Íñigo de la Serna

“Nos dijo que no a todo”. Así ha resumido la portavoz de la asociación de víctimas del accidente de tren de Santiago, Teresa Gómez Limón, la reunión que mantuvieron este jueves con el ministro de fomento, Iñigo de la Serna. Cuando era alcalde de Santander, De la Serna defendió la creación de una comisión de investigación para aclarar las causas del accidente. Pero ahora ha cambiado de opinión. “Nos dio una excusa curiosísima: dice que no sabía que la habíamos pedido en el Paramento y que la perdimos”, explica Gómez Limón. “Pensar que por ese motivo ya está perdida, es pensar que los parlamentos no cambian. “Un señor que empieza en su ministerio mintiendo, no merece ser ministro, añade.

Gómez Limón es pesimista y cree que “el PP está clarísimo que no va a apoyar jamás esta comisión”. Los populares votaron en contra de su creación igual que los diputados del PSOE cuando se debatió en el Congreso. Pero las víctimas no se dan por vencidas y piensan llevar su petición al Parlamento Europeo.

