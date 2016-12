"Mi hija y su marido no se fueron por espíritu aventurero, sino a la fuerza"

Andrés Pozo tiene dos hijas, "la menor estudió Ciencias Ambientales, hizo un doctorado en el CSIC, y a los cuatro años le concedieron una beca en Bélgica". Se fue con su marido, "no porque tuvieran espíritu aventurero, sino a la fuerza". Allí tiene ahora mismo una beca Marie Curie: "Consiguiendo patetentes para un país que no es el suyo y que no ha aportado un euro en su educación, ¿eso es lo que queremos en España?", se pregunta Andrés. Aunque estos días, estas fiestas, se olvida la distancia porque están todos en casa por primera vez en tres años. Y por primera vez con su nieta. "Es la primera vez que está la pequeñita con nosotros y felices, por fin, todos juntos. Mañana vamos a disfrutar de la noche", concluye.

