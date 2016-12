Protocolo antiAguirre

Llevamos exactamente ocho horas y cuarenta minutos desde que se activó el escenario 6 en Madrid, que es el escenario que aprueba la salida a la carretera de Esperanza Aguirre en cualquiera de sus coches.

En Pontevedra de momento no se ha registrado ninguna incidencia. De camino a la emisora, no he visto nada reseñable. Hay un checkpoint de Esperanzas Aguirres a la entrada y salida de la ciudad, pero como en cualquier estación del año. De vez en cuando se para a una liberal al azar, y si le responde que tiene muchos amigos trabajando para el Estado, además de ella misma, se le interroga.

El jueves se aplicó el escenario 3 del protocolo contra la contaminación sobre el que existe algún equívoco. El escenario 3 no consiste en que puedan conducir vehículos con una matrícula determinada. El escenario 3 consiste en desactivar el parque móvil de Esperanza Aguirre. Se trata de un protocolo importante para anular, por un lado, a Esperanza Aguirre políticamente, como para anularla también a cuatro ruedas.

Ayer, debido a que sólo podían conducir por el centro de Madrid vehículos con matrícula impar, Esperanza Aguirre dijo estar "encerrada" en su casa porque su coche tenía matrícula par. Fue una situación humanitaria insostenible para ella, pero también fue interesante saber cómo transcurrió la vida en el centro de Madrid con Esperanza Aguirre retenida; supongo que en los próximos días se conocerán los resultados. A mí me gusta imaginar su sombra recortada en lo alto del torreón, como la madre de Norman Bates, contemplando un mundo de caos mientras murmura que a Madrid no le interesa tanto reducir la contaminación como reducirla a ella.

Ella vive en el centro. Se trata de la casa mejor comunicada de España. Sin embargo, la existencia de un coche par en su garaje le hizo conocer por unas horas la otra cara de la moneda, la lucha por la supervivencia.

He defendido tanto los centros de las ciudades sin un solo coche que hasta me parece bien la contaminación si es el motivo para haceros desaparecer

