Los momentos cinematográficos de 2016

1. Hijo de Saúl, László Nemes

Fue uno de los acontecimientos cinéfilos porque es verdad que hay muchas películas que han relatado el horror del holocausto, hemos asistido a muchos debates de sí se podía contar o no el holocausto, aquello de "después de Auschwitz no puede haber poesía", pero la cinta aportaba algo más. Un sonido hiperrealista, lo más atroz que presenciamos, ya que el director juega con el fuera de campo y deja el horror a la imaginación del espectador. La cámara persigue todo el rato al protagonista, un judío en un campo de concentración obsesionado con honrar el cadáver de un niño, miembro de los 'Sonderkommando', los encargados de quemar los cadáveres de los prisioneros gaseados nada más llegar al campo y limpiar las cámaras de gas. Fue la ganadora del Oscar a mejor película extranjera.

2. Spotlight, de Thomas McCarthy



Otro momento importante porque fue la película ganadora del Oscar. Es una película aparentemente pequeña, que cuenta el trabajo diario de un grupo de periodistas de investigación de The Boston Globe, que destaparon un caso de abusos sexuales de sacerdotes a menores, enquistado en el tiempo. Fue un caso real y es una magnífica película sobre periodismo, que condensa varias enseñanzas para superar la crisis del periodismo actual, como evitar los egos.

3. La Llegada, Denis Villeneuve.

Ha sido una grata sorpresa. Dirigida por Denis Villeneuve, director de Sicario o Prisioneros que ahora está preparando el remake de Blade Runner. Propone una nueva lectura de la ciencia ficción, casi no hay acción, casi no hay tópicos, a pesar de que hay extraterrestres con forma de pulpo. Lo mejor es su reflexión sobre el lenguaje y la comunicación y de cómo habla del mundo de hoy: seres humanos y países divididos, sin entendernos, sin empatía. Además, nos enseña que los héroes que salvarán el mundo no son machotes violentos; sino mujeres intelectuales.

4. Yo, Daniel Blake, Ken Loach

Fue la ganadora en Cannes , pero ha supuesto algo más. Su director el veterano Ken Loach, uno de los pilares del cine social europeo por excelencia, era blanco de las críticas de cinéfilos y de aquellos que, como Tatcher, negaban la existencia de la clase trabajadora. Loach seguía una y otra vez denunciando la situación de la clase obrera en sus películas. En esta última muestra una realidad que ocurre en Reino Unido, en España y en Europa, la demonización de aquellos que con la crisis se han quedado fuera del sistema.

5. El hombre de las mil caras, Alberto Rodríguez

El thriller de Alberto Rodríguez, director de La Isla Mínima y de Grupo Siete, sobre el caso Roldán y Paesa. Era muy difícil hacer una película sobre este capítulo horrendo de la política española. No solo lo consigue, sino que además aporta una nueva narrativa de esa corrupción del gobierno de Felipe González. Lo que hace grande a esta película de tramposos y mentirosos, desgraciadamente reales, es que logra trasciende el caso concreto y hablarnos de la sociedad española actual, de la corrupción del PP, de los ERE.

6. Un monstruo viene a verme, Juan Antonio Bayona

Ha sido la cinta más taquillera del año en España y acaba de empezar su andadura en Estados Unidos. La adaptación de esta novela sobre un niño que pierde a su madre y habla con un monstruo es perfecta técnicamente, con una dirección impecable de un español, rodeado de su equipo de la ESCAV.

7. El IVA

