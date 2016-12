Consejos que debes saber antes de correr la San Silvestre

Decir Nochevieja era decir campanadas, uvas, familia, fiesta... y desde hace unos años la carrera de San SIlvestre se ha convertido también en un icono navideño. Desde hoy y durante todo el día 31 no hay localidad, ciudad que no tenga su San Silvestre. La más famosa es la de Madrid que mañana reúne a más de 40.000 inscritos para recorrer los 10km que hay entre el Santiago Bernabéu y el estadio de Vallecas. En Barcelona mañana se esperan 14.000 corredores en la Cursa del Nassos o en Valencia donde esta tarde, más de 18.000 corredores tomarán el centro de la ciudad en la San Silvestre valenciana que cumple su 33 edición. Pero antes de ponernos en marcha debemos tener en cuenta algunos consejos.

"Lo primero es conocerse, lo ideal hacer una prueba de esfuerzo" nos explica Sara Tabares, directora del Centro de Entrenamiento Personal Performa en Valencia, y de esta forma poder saber cómo se encuentra nuestro cuerpo "y lo segundo entrenar". Guillermo Alvarado, socio de Tabares en el centro de entrenamiento, ha añadido que en carreras como la San Silvestre es importante "no ingerir nada que nos pueda perjudicar, como comidas de empresa". Recomienda que se coma algo que nos vaya a mantener nutridos, que sea algo ligero y una o dos horas antes de hacer la carrera.

"Hay que estar en forma para poder correr, y no correr para estar en forma" es el lema que defiende Tabares para todos aquellos que se quieran dedicar hacer este deporte. Los directores deportivos han querido subrayar la importancia de los calentamientos antes y después de la carrera. "Los estiramientos de larga duración" sobre todo entre los que no tienen como hábito correr deben ser indispensables, advierte Alvarado. "No hay evidencia científica que demuestre que es perjudicial o que reduzca lesiones, es una decisión personal" ha explicado Tabares, que también ha querido indicar que el mejor indicativo es uno mismo, y que si se siente dolor en algún momento es mejor no forzar el cuerpo.

Comentarios