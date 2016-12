¿Para aprobar hay que sufrir?

Pablo Poó Gallardo es un profesor de Lengua Castellana y Literatura de la ESO que la semana pasada publicaba en el Huffington Post una carta a sus alumnos suspensos, haciéndoles notar que la vida real no tiene nada que ver con la ESO. Hoy otro profesor, Juan Carlos Jiménez Fernández (esta vez de Primaria), le respondía con otra carta, en el mismo medio, en nombre, y por petición, de sus exalumnos, hoy estudiantes de Secundaria, que lleva por título 'La milonga del Instituto'. Ambos han debatido en La Ventana acerca de sus diferentes experiencias y planteamientos sobre la educación de los más jóvenes.

"Estoy seguro de que Pablo trabaja lo mejor posible; no cuestiono su forma de trabajar pero sí me molestó el tono en el que trataba a los niños y a las niñas en su artículo" ha dicho Jiménez Fernández. Aclara que lo que critica en 'La milonga del Instituto' es "el sistema educativo, la programación que hace el Ministerio, las evaluaciones..." y cree que "a lo mejor es hora de cuestionarlos si lo que no funciona somos nosotros y no los niños".

Según Poo Gallardo, "el sentido final de su carta se ha entendido mal" porque él también critica el propio sistema. "Yo tengo unos alumnos que pueden llegar a 90, y el sistema educativo les pide el 35. Lo que pretendo es decirles 'chicos, no os conforméis con el 35, tenéis capacidad de sobra para llegar a 90'", explica. Para el profesor, "estamos llegando a una educación de mínimos".



