Barritas energéticas para cada deporte

La barritas pueden ser energéticas, proteicas o de muchos tipos, en este caso hablamos de las primeras. En Need Sport trabajan con más de 130 barritas por lo que son varios los factores a tener en cuenta a la hora de elegir una u otra.

Lo primero que hay que preguntarse es para qué tipo de deporte queremos la barrita y cuándo la vamos a tomar. El experto en nutrición de Need Sport, Luis Encinas, explica que "no es lo mismo deportes que no te suben mucho las pulsaciones, como el alpinismo, donde se pueden tomar barritas con un contenido de grasa más alto", que barritas para running.

En el running se buscan barritas "con un alto contenido en hidratos de carbono, bajas en grasa, proteínas y fibras". El runner necesita cargar energía lo más rapido posible y que la digestión sea rápida, la grasa dificulta la asimilación de los nutrientes.

