Seis películas que nos has visto de los Globos de Oro

1.- La La Land, Demian Chazelle

Es la favorita. Un musical, nominado a mejor comedia, ambientado en Los Ángeles, la ciudad de los sueños y de las decepciones. Protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling, son dos jóvenes enamorados que tratan de cumplir su sueño. Ella quiere ser actriz y él, músico de jazz. ¿Será posible? ¿Durará su relación? ¡Qué importa! Lo mejor de La La Land es que nos hace felices las dos horas que dura, entre canción, baile y sonrisas. Da igual si eres un looser, si te han dejado o si nunca lograrás tu meta profesional, es la magia del cine, concretamente de esta segunda película de Chazelle, tras Whiplash.

2.- 20th century women, Mike Mills.

Película sensible que cuenta la historia de tres mujeres. Annette Bening vuelve a dar un repaso interpretativo haciendo de madre soltera, en esta comedia dramática dirigida y escrita por Mike Milles (director de Beginners), junto a las actrices Elle Fanning y Greta Gerwig. Sencilla, delicada y muy cercana al espectador, que puede identificarse perfectamente. Sin embargo, tiene poco que hacer frente a la favorita en mejor comedia, La La Land.

3.- Sing Street, John Carney

El director y guionista irlandés John Carney consigue emocionarnos con sus comedias románticas musicales. Lo hizo en Once y en Begin again. Ahora se atreve con unos protagonistas algo más jóvenes, los estudiantes de un instituto. Son los nerds de la clase, pero consiguen levantar una banda de rock y que las chicas se vuelvan locas. Muy en la línea de Las ventajas de ser un marginado, de Stephen Chbosky. Recomendable, aunque no tan potente como para ganar.

4.- Moonlight, Berry Jenkins

Vamos con las categorías de drama. Moonlight está ambientada en la ciudad de Miami en los años 80 en plena guerra de cárteles de la droga. Este drama basado en la historia familiar del director Berry Jenkins y del dramaturgo Tarell McCraney (ambos firman el libreto), protagonizado por Mahershala Ali y Naomi Harris trata distintos temas como la homosexualidad, el racismo, las drogas o la marginalidad en un país que vendía el sueño americano, como grandeza nacional.

5.- Lion, Garth Davis

Después del éxito de Slumdog Millionaire, una cinta de Hollywood vuelve a la India. Lion es el debut del director Garth Davis (director de la miniserie Top of the lake), que adapta la novela del escritor australiano Saroo Brierley, escrita por Luke Davies. Un libro autobiográfico en el que cuenta cómo gracias a Google Earth encontró a su madre biológica 25 años después de perderse en la India y de ser adoptado por un matrimonio australiano. Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara y David Wenham son los protagonistas de esta cinta luminosa sobre la familia y la identidad.

6- Manchester by the sea, Kenneth Lonergan

Otro de los dramas que pisa fuerte. Escrito y dirigido por Kenneth Lonergan (Puedes contar conmigo, Margaret), es una historia de culpa y duelo en la que brilla especialmente su protagonista, el actor Cassey Affleck, bastante mejor que su hermano. Con delicadeza y con una narración donde los flashback se utilizan para revelarnos el pasado de este fontanero que vuelve a su ciudad natal (Manchester, USA) cuando muere su hermano, para encargarse de su sobrino adolescente. Sin ser manipuladora, es conmovedora al hablar del amor, la ira, la culpa y hasta del humor.

