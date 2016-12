2016 en clave baloncesto

El año 2016 que estamos a punto de terminar será recordado por los aficionados al baloncesto. Un año en el que hemos tenido noticias de todo tipo y para todos los gustos.

En España, el Real Madrid ha seguido mostrando su dominio en el baloncesto nacional. El equipo de Pablo Laso consiguió revalidar un nuevo título de Campeón de la Liga ACB así como sumar una nueva Copa del Rey. Las vitrinas del equipo blanco han seguido adornándose con nuevos trofeos al tiempo que el eterno rival veía como se acababa una época, la de Xavi Pascual que se despidió, entre lágrimas, del Barcelona después de ocho años que quedarán en la historia del club gracias a las cuatro Ligas conquistadas, tres Copas del Rey, cuatro Supercopas o la Euroliga de 2010, dando paso a Georgios Bartzokas.

El 2016 nos ha dejado también la explosión definitiva de un chico de 17 años que, lejos de jugar al baloncesto por las tardes después de las clases, se ha convertido ya en la gran sensación del basket europeo. Hablamos, como no, de Luka Doncic, un jugador que cómo decía Pablo Laso en los micrófonos de El Larguero, está llamado a ser uno de los mejores, si no el mejor jugador de toda Europa. No es para menos, a sus 17 años, con el deseo de sacarse el carnet de conducir dentro de unos meses, Doncic se ha convertido ya en el jugador más joven en lograr el MVP en una jornada de Euroliga, también ha sido el mejor en una jornada de Liga Endesa, jornada a jornada está batiendo todos los registros de nuestra Liga y en Estados Unidos ya le sitúan en el Top-3 del draft de 2018.

Más allá de nuestras fronteras, el “acento español” está de moda, de eso no hay duda. Lejos queda ya el año 1986 en el que Fernando Martín se convirtió en el primer jugador español (y segundo europeo sin formación en la NCAA) en debutar en la NBA. Después de Martín llegó Pau Gasol para derribar definitivamente las puertas de la mejor Liga del mundo en la que esta temporada tenemos a 10 jugadores españoles, más incluso de los que hay jugando la Euroliga. Además del propio Pau (Spurs) están José Manuel Calderón (Lakers), Serge Ibaka (Magic), Sergio Rodríguez (Sixers), Juancho Hernangómez (Nuggets), Nikola Mirotic (Bulls), Ricky Rubio (Timberwolves), Marc Gasol (Grizzlies), Willy Hernangómez (Knicks) y Álex Abrines (Thunder).

Diez españoles que están siendo testigos de uno de los grandes duelos de la historia de la NBA. Warriors vs. Cavaliers; Lebron vs. Curry. El equipo de Oakland ganó 73 partidos en la fase regular cediendo sólo 9 derrotas y batiendo así el récord histórico (72-10) que tenían los Chicago Bulls de Michael Jordan desde la temporada 1995-96. En la final, sin embargo, estos Warriors de récord perdieron ante LeBron James –tercer título en su carrera NBA– y sus Cleveland Cavaliers, que remontaron por primera vez en la historia un 1-3 en contra. Para esta temporada, los Warriros, sumaron a su arsenal a uno de los mejores de toda la Liga, Kevin Durant, para terminar de convertirse en un equipo de videojuego que ya veremos si tendrá o nola recompensa del título.

Pero si hablamos de los que están, tenemos que hacerlo también de los que este 2016 han dicho adiós a la NBA. Este año hemos sido testigos de cómotres auténticas leyendas, tres símbolos del basket mundial como Kobe Bryant, Kevin Garnett y Tim Duncan, han decidido poner punto y final a sus carreras. Entre los tres sumaron 48 presencias en el All Star Game, cuatro trofeos de MVP, 11 títulos de campeón y una lista de récords interminables.

Volviendo a España, tenemos que hablar también del baloncesto femenino. El Perfumerías Avenida recuperó el cetro del basket español derrotando al Spar Uni Girona en la final.

Y si hay algo que recordaremos durante muchos años es lo conseguido por nuestras selecciones en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Tanto las chicas como los chicos terminaron subiéndose al podio y con una medalla colgada al cuello. Un bronce en categoría masculina (la tercera medalla consecutiva y la cuarta de la historia) de una Generación que aún no ha dicho su última palabra y una plata en categoría femenina que culmina un ciclo olímpico con un oro europeo y una plata mundial.

