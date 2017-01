Qué mala suerte tengo con esto de las Fiestas. Yo, que quería pasármelo bien, que soñaba con empezar el año como merece, voy y duermo con el culo al aire, me quedo sin voz y despedí 2016 casi con antitérmicos... Con esta voz de camionero, que a nadie va a poder conquistar. Con este tono que ni siquiera me perdonará el oyente aquel, que me escribió que se la ponía dura y me imaginaba mucho más mollar de lo que nunca podré ser. Ando con vahos de eucalipto, con pastillas para la voz, con vitamina A y E que dicen que van de miedo, con jengibre y miel.

Quiero creer que no es premonitorio cómo empieces el año. Que no será como las calendas, esos cuatro días previos a cualquier estación que anuncian el frío o el calor que pasaremos los siguientes tres meses. Quiero creer que volveré a estar bien, a recuperar mi voz, a creerme la reina del mambo. Creyéndome que me lo llevo muerto es como puedo seguir adelante, levantarme cada vez que me caigo y creer, que ni aunque el espejo me escupa una imagen que me haga daño, tengo algún derecho a autocompadecerme.

No querría parecer que les enseño nada. Ni siquiera que soy la que tiene un mínimo de razón. Solo puedo decirles que espero, como siempre, que sean honestos. No tanto con el resto como con ustedes. Pregúntense quiénes quieren ser. Indaguen hasta qué punto quieren aguantar. Sopesen todas y cada una de las escapatorias posibles. Y sobre todo, déjense de mierdas, traten de ser felices.

Nadie hará el trabajo sucio por ti. No va a quedar otra que pringarse y hacerlo. Arremángate, plántate donde haga falta, mete las manos en toda tu miseria...Y elimínala. Verás qué bien duermes esta noche, si duermes con quien de verdad quieres.

Comentarios