Centrados en sus procesos internos

Primer día laborable del año. Un año que para los principales partidos políticos empieza con la mirada puesta en sus procesos internos, congresos o asambleas, depende de como le llame cada uno de ellos, en los que se va a decidir su futuro, y en algunos casos, resolver sus liderazgos.

Esas luchas van en los genes de los seres humanos desde que la política es política.

En el PP, como siempre, las aguas bajan tranquilas. Al líder no hay quien le tosa y las primarias no van con él, aunque si parece que pueden ir con los líderes regionales. La más controvertida, María Dolores de Cospedal y los numerosos cargos que acumula...

Y hasta aquí la tranquilidad porque en el PSOE ya hace tiempo que no saben lo que es eso. Por no saber no saben ni cuándo van a celebrar el Congreso ni quien va a liderar el partido después de él, aunque todo el mundo mire a Susana Díaz y entre los que más la miran, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que hoy, aquí en la SER, se ha mostrado partidario de una candidatura de unidad.

En Podemos las cosas no están mucho mejor. La guerra entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, o mejor dicho, entre Pablistas y Errejonistas ha marcado estas fiestas navideñas. Así que mucho les queda por recomponer de cara a su Vistalegre II, aunque ya nos han dejado claro que lo de las luchas por los nombres y los puestos no son patrimonio de la vieja política ni de la nueva. Esas luchas van en los genes de los seres humanos desde que la política es política.

Y así como ven empieza el año, con los partidos dedicados en cuerpo y alma a sus cosas y no a las nuestras. Intentando resolver sus problemas internos en lugar de discutir sobre los problemas de todos.

Empezamos igual que acabamos y Rajoy también, que el viernes nos volvió a presentar un país que solo conoce él, debe ser el que hay de la valla de Moncloa para adentro.

