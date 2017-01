David Meca aplaza su intento de cruzar el Estrecho de Gibraltar a nado

Las 7:30 de la mañana del día 2 de Enero era el momento elegido por David Meca para lanzarse al agua desde el puerto de Algeciras y tratar de lograr un nuevo hito: cruzar el Estrecho de Gibraltar a nado con 42 años. Sin embargo, las complicadas condiciones de la mar en la zona han frustrado sus planes. "El viento de Levante tenía una fuerza 5 y fuerza 6 y capitanía Marítima prohíbe que haya cualquier nadador siempre que se supera la fuerza 4 de viento" ha explicado en Hoy por hoy el dos veces campeón del mundo en aguas abiertas.

La medida se ha tomado, según ha explicado Meca, por seguridad "no solo del nadador sino también de las embarcaciones que nos acompañan". Sin embargo el reto continúa y los próximos días serán clave. "La mayoría de opiniones dicen que mañana será casi imposible, pero sino el día 4 estaré en el agua sí o sí, no me iré de Tarifa sin haberlo intentado". Además del viento, Meca se enfrenta al frío del agua, unos 14º, y la fauna marina que atraviesa la zona para entrar y salir del mar mediterráneo.

El nadador, conocido por lograr hazañas como nadar entre la Isla de Alcatraz y la bahía de San Francisco, se ha propuesto este nuevo reto a su edad para demostrar, según explica, que no hay crisis de los 40. "Con cuarenta y tantos se pueden conseguir cosas igual de bonitas que con 18. Esa es la filosofía, que si se trabaja, se entrena y se tiene ilusión, se puede llegar incluso a cruzar el Estrecho".

Comentarios