Santi Rodríguez: "La gente me para por la calle para contarme chistes"

Con Santi Rodríguez nos sentimos como en casa. Nos ha hecho reír en multitud de ocasiones. Es uno de los actores y humoristas más reconocidos. Su voz y sobre todo su bigote son irrepetibles, ahora está en el teatro con su obra "como en casa de uno… (en ningún sitio)".

Cuatro años haciendo reír en el Pequeño teatro Gran Vía y acaban de prorrogar la obra hasta final de mes de Junio, “han hecho cuantas y parece que continuamos como estamos”.

Lleva bigote desde los 19 años, "sólo me lo he quitado una vez, por el programa tu cara me suena", y durante los seis meses que duró el programa se sentía extraño sin él, “me viene bien, me tapa un poquito de cara”. Cuando terminó el programa se lo dejó creer, y hasta hoy.

Además de su faceta como actor es muy conocida su faceta solidaria. Ayuda a la Asociación Síndrome de Down en Jaén, y también está vinculado con el Hospital Ciudad de Jaén con un proyecto para ayudar a los niños con cáncer, "hemos creado un habitáculo para que los niños y sus familias se olviden un poco de sus problemas". Lo han llamado 'El jardín de los sueños', nombre que se inspira en la canción de Manuel Carrasco 'no dejes de soñar'.

A Santi Rodríguez le paran por la calle para contarle chistes, "mucha gente me conoce como el de los chistes", tiene un amigo en Bilbao que cada día le cuenta 'el chiste malo'. "Es una sanción maravillosa cuando ves que la gente se ríe contigo".

Ejerce como embajador de su ciudad. Tiene un parque con su nombre en Jaén, "estamos peleando porque cuidan muy poco el parque pero me hace mucha ilusión que lleve mi nombre", asegura. Está ubicado en una zona obrera, “de gente muy trabajadora y allí de celebran reuniones”. Reivindica que su tierra está muy olvidada y que él aporta lo que puede para que se haga notar, “he sacado 50 camisetas relacionadas con Jaén”.

En el teatro Santi recorre el mundo, habla de Australia y de sus animales, de Portugal y las toallas, y de todos los rumanos que viven en Rumanía. Pero tras girar por el mundo, interpretar tantas profesiones y aprenderse cientos de chistes lo tiene claro…. como en casa de uno, en ningún sitio.

