La española que pasó 8 días secuestrada por terroristas

Hace 17 años a estas horas ya se respiraba con alivio en Mollerussa (Lleida). Todavía no estaban en España Anna Lloret y su marido, pero habían sobrevivido a un secuestro durante su viaje de novios. Su vuelo del 24 de diciembre desde Katmandú a Nueva Delhi fue secuestrado por 5 terroristas islamistas que pedían la liberación de 40 yihadistas. 8 días estuvieron retenidos en el aeropuerto de Kandahar en Afganistán y salvaron su vida porque lo decidió Bin Laden. Parece el argumento de una película, pero fue real y lo cuenta Ferran Grau en su novela Dues cicatrius.

Lo primero que le viene a la cabeza a la psicóloga y pintora Anna Lloret al recordar el momento del secuestro es "cuando salieron los secuestradores de la parte de atrás del avión". Esa es la visión más impactante que retiene su mente: "Cuando los ves pasar te das cuenta de que tu mundo y tu vida cambiará para siempre en ese momento, sea porque va a pasar algo muy malo y no sobrevivirás o porque si sales de esa puedes aprender algo de la experiencia". Entonces, confiesa que uno de sus pensamientos fue para el seguro que acababa de contratar por si fallecía en otro país. "Realmente veía que no iba a volver. Me despedí de todo el mundo", recuerda.

Intentó escribir un libro sobre su experiencia, pero fue incapaz, no sabía cómo hacerlo. Y entonces apareció Ferran Grau, que se enteró de la historia de Anna gracias a un amigo de la profesión y decidió investigarla. La novela que resultó de unir la historia real de Anna con la ficción creada por Grau, Dues cicatrius, intenta responder a una pregunta que no tiene respuesta: "El mal absoluto, el icono del siglo XXI -Osama Bin Laden y el terrorismo islámico-, ¿es un mal relativo en según qué momento? ¿El demonio puede hacer, en un momento determinado, el bien?".

