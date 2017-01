Julio Bocca: "Me siento feliz con el trabajo que hago"

El bailarín y coreógrafo argentino Julio Bocca ha estado en diciembre y lo seguirá estando en enero de gira por España con el Ballet Nacional SODRE de Uruguay. Estos días estuvo en Madrid en los Teatros del Canal con la obra Coppelia y a partir del 3 de enero con Una velada con Duato y Kylián, donde Bocca dirige a su ballet en tres coreografías contemporáneas.

Julio Bocca, que convirtió una compañía que pasaba por difíciles momentos en un ballet muy reconocido en el mundo, hace un balance positivo de los últimos seis años al frente del ballet: "Me siento muy contento y feliz con el trabajo que vengo haciendo". Cuando se levanta el telón y ve que toda la función sale "maravillosa", el coreógrafo confiesa sentir parte de los aplausos como suyos también. Su intención de cara al futuro es seguir trabajando para igualar el nivel de su compañía al de "las grandes compañías que hay en algunas partes del mundo".

Sobre si el talento se puede entrenar, para el director "Son las dos cosas. Vos podés tener el don, podés tener todo servido; pero si no lo entrenás, lo trabajás con disciplina y trabajo cotidiano es imposible aunque tengas el talento". "Las dos cosas van de la mano", resume, y en la interpretación de la bailarina uruguaya María Riccetto ambos se unen. "Me ayudó muchísimo en el manejo cotidiano del profesionalismo que hay que tener día a día dentro de una compañía", dice el argentino sobre Riccetto, "es una bailarina que aparte es una gran artista, disfruta mucho".

"Al público español le interesa el ballet"



El pasado año, la danza en España reunió a 850.000 espectadores. En los últimos 7 años cayó un 44%; y el número de espectáculos bajó un 54%: "Es un tema frecuente que la danza tenga problemas". Para Bocca, es "una lástima que no haya una compañía clásica con los teatros y los talentos que se tienen". Sin embargo, cree que cuando hay un espectáculo bueno, el público responde. "Vienen muchas compañías rusas que muchas veces no son buenas, pero la gente va igual. Imagínate si le das cosas de mejor calidad, va a haber un público que lo va a apoyar", sostiene, y reflexiona: "Es una lástima que no haya un apoyo político e institucional serio".



