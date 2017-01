Empieza el año con ópera

ALEMANIA

Berlín

Deutsche Oper

La Bohème 3, 6

Staatsoper im Schiller Theater

King Arthur 15, 17, 19, 21 & 22

Philharmonie

Filarmónica de Berlín

Chailly, 12, 14 & 15

Blomstedt, 19, 20 & 21

Rattle, 26, 27 & 28

http://www.deutscheoperberlin.de

http://www.staatsoper-berlin.de

http://www.berliner-philharmoniker.de

La capital alemana inaugura el 2017 con dos títulos a elegir, según los gustos: La Bohème, de Puccini, en la célebre producción de Götz Friedrich para la Deutsche Oper, y el dúo protagonista formado por el tenor maltés Joseph Calleja y la soprano italiana Carmen Giannattasio. Y una nueva Premiere en la Staatsoper im Schiller Theater para los fans de la Barockoper: King Arthur, la semi-ópera en cinco actos de Henry Purcell, con libreto del poeta John Dryden. La Inszenierung ha sido encargada a Sven-Eric Bechtolf y Julian Crouch, que contarán con la soprano alemana Anett Fritsch auf der Bühne (en el escenario), y al experto historicista René Jacobs im Orchestergraben (en el foso), al frente de la berlinesa Akademie für Alte Musik (Akamus).

El Konzertkalender de la Filarmónica de Berlín presenta tres citas para apuntar en esa nueva agenda que siempre nos traen los Tres Reyes Magos. Tres serán también los directores que se subirán al podio de la Philharmonie este mes de Januar: Riccardo Chailly, con la Messa da Requiem de Verdi en atriles y un cuarteto solista con voces muy apreciadas en la vecina Italia: la soprano María José Siri, la mezzo Daniela Barcellona, el tenor Roberto Aronica, y el bajo Riccardo Zanellato; Herbert Blomstedt, con la Sinfonía nº 1 de Brahms, y Sir András Schiff, como solista de lujo del Concierto para piano nº 3 de Béla Bartók. Y Sir Simon Rattle, que dirige el Passions-Oratorium The Gospel According to the Other Mary del compositor John Adams (compositor en residencia de la temporada 2016/2017), con libreto de Peter Sellars.

AUSTRIA

Viena

Wiener Staatsoper

Die tote Stadt 9, 12, 15 & 20

Theater an der Wien

The Fairy Queen 19, 21, 23, 26, 28 & 30

Musikverein

Filarmónica de Viena

Bychkov, 13, 14 & 15

http://www.wiener-staatsoper.at

http://www.theater-wien.at

http://www.wienerphilharmoniker.at

Si la hermosa ciudad de Wien es el destino elegido para pasar las vacaciones de Navidad y, además, deciden quedarse unos días más, no dejen de consultar la cartelera operística para este mes: La Wiener Staatsoper presenta Die tote Stadt con el tándem Erich Wolfgang Korngold-Paul Schott, Regie de Willy Decker, y reparto vocal de altura con Klaus Florian Vogt, Camilla Nylund y Adrian Eröd. Y, no se olviden, del Theater an der Wien, que se viste de gala para estrenar de The Fairy Queen de Henry Purcell. El team de esta nueva producción estará formado por dos franceses: Christophe Rousset, nombre habitual de las casas de ópera con repertorio barroco, al frente de sus Talens Lyriques y el Arnold Schoenberg Chor, y la directora de escena Mariame Clément, que en 2011 presentó en este mismo escenario Castor et Pollux de Rameau.

Tras la resaca del concierto de Año Nuevo y el movimiento de caderas de Gustavo Dudamel, la Musikverein vuelve a la normalidad con el cuarto Abonnementkonzert de la Filarmónica de Viena y la batuta de Semyon Bychkov. El director de San Petersburgo llega a la capital austriaca con un programa en el que podrán disfrutar de Vier ernste Gesänge (cuatro canciones serias) de Brahms para Tiefbaß (Johan Reuter), en orquestación de Detlev Glanert, que ha compuesto, también, un preludio para cada canción, y la Sinfonía nº 1 de Gustav Mahler.

EE.UU.

Nueva York

Metropolitan Opera House

Carmen 9, 23, 27 & 31

Rigoletto 20, 26 & 30

http://www.metopera.org

La Metropolitan Opera House comienza el nuevo año con dos season premieres en su calendar: Carmen, de Bizet, con el joven director israelí Dan Ettinger en el foso y un cast de aclamadas voces del actual panorama lírico internacional: la mezzo-soprano Sophie Koch, en el rol de la bella cigarrera de Sevilla que da título a la ópera, el tenor Marcelo Álvarez, en el papel del soldado Don José, y la soprano Maria Agresta como Micaëla, la amiga de la infancia de Don José. El montajelleva firma escénica del director de cine, teatro y televisión Sir Richard Eyre. Y otro título, que tampoco falta en ningún libro de historia de la ópera: Rigoletto de Verdi, en la colorida hit production de Michael Mayer ambientada en Las Vegas de 1960. La soprano rusa Olga Peretyatko vuelve a ser Gilda en el escenario neoyorquino, y comparte escenario con Željko Lučić (Rigoletto), Stephen Costello (Duque de Mantua), y Andrea Mastroni (Sparafucile).

FRANCIA

París

Théâtre des Champs-Élysées

Alagna, Kurzak 9

L’Arpeggiata 18

Opéra Bastille

Lohengrin 18, 21, 24, 27 & 30

http://www.theatrechampselysees.fr

http://www.operadeparis.fr

El Théâtre des Champs-Élysées no pierde glamour con la llegada del nuevo año, y sigue deleitando a su fiel público con un atractivo programa: el recital del tenor Roberto Alagna, junto a su actual pareja, la soprano polaca Aleksandra Kurzak, para cantar conocidos duos d’amour de l’opéra. No faltará, por supuesto, el dúo Caro elisir, de la conocida ópera L’elisir d’amore de Donizetti, título que les permitió conocerse en el Covent Garden londinense y comenzar así su idylle. Y, además, una sesión barroca de la mano de la tiorbista Christina Pluhar y su ensemble L’Arpeggiata, con el Stabat Mater de Pergolesi, y una primera parte muy monteverdiana: Pur ti miro, Zefiro torna, etc.

Los wagnerianos que se encuentren este mes en la capital francesa, están de enhorabuena, porque en L’Opéra Bastille podrán ver la producción de Lohengrin ideada por Claus Guth durante la era scaligera de Barenboim ¿Será París el lugar elegido por Jonas Kaufmann para regresar a los escenarios o su problema con las cuerdas vocales le obligará a protagonizar una nueva cancelación? Completando el reparto, estarán las expertas voces de René Pape, Martina Serafin, Wolfgang Koch, y Evelyn Herlitzius.

INGLATERRA

Londres

Barbican Centre

LSO, Rattle 14 & 15

Mutter 25

Royal Opera House

Written on Skin 13, 18, 23, 27 & 30

Wigmore Hall

Coote, Drake 27

http://www.barbican.org.uk

http://www.roh.org.uk

http://wigmore-hall.org.uk

La London Symphony Orchestra recibe al nuevo año con Sir Simon Rattle y Peter Sellars, que vuelven a juntarse para una nueva partnership: la anti-ópera Le grand macabre, de Ligeti, que presentarán en forma de semi-staged performance en el Barbican. Pero si son más tradicionales, el complejo cultural londinense les ofrece también un plan musical que nunca desilusiona: la violinista Anne-Sophie Mutter in Recital, junto a su habitual piano partner Lambert Orkis, y una evening con Mozart, Respighi y Saint-Saëns.

La Royal Opera House inaugura su Winter 2016/17 season con un mes de january dedicado a la exitosa ópera contemporánea Written on Skin, que contará con el propio compositor George Benjamin en el foso, y un superb cast formado por Christopher Purves (The Protector), Barbara Hannigan (Agnès), Iestyn Davies (Angel 1/The Boy), Victoria Simmonds (Angel 2/Marie) y Mark Padmore (Angel 3/John).

Y last but not least, nuestra concert-tip en el Wigmore Hall: un original recital de voz y piano, con la mezzo Alice Coote, y el pianista acompañante Julius Drake, que presentarán un original programme titulado I Myself Am the Enemy Who Must Be Loved? What Then?, con obras de Robert Schumann, Dominick Argento, y una world première de Nico Muhly, por encargo del propio Wigmore Hall.

ITALIA

Milán

Teatro alla Scala

Don Carlo 17, 22 & 29

http://www.teatroallascala.org

Tras el estreno de temporada con la prima del 7 de diciembre coincidiendo con la fiesta de Sant’Ambrogio, patrón de la ciudad de Milán, la Scala continúa con su stagione y presenta otro título italiano: Don Carlo, de Verdi, en la producción firmada por Peter Stein para el Festival de Salzburgo. El nombre del director surcoreano Myung-Whun Chung se une al de legendarias batutas como Arturo Toscanini, Claudio Abbado, Antonino Votto y Gabriele Santini, que ya dirigieron la partitura verdiana en el Piermarini. Pero las miradas del loggione no estarán dirigidas al foso en esta ocasión sino al palcoscenico, en el que el legendario bajo italiano Ferruccio Furlanetto se convertirá en Filippo II.

ESPAÑA

Barcelona

Gran Teatre del Liceu

Werther 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29 & 31

Madrid

Teatro Real

Billy Budd 31

http://www.liceubarcelona.cat/

http://www.teatro-real.com

El Teatro Real inaugura el año por todo lo alto con el estreno de Billy Budd, la ópera más atrevida de Benjamin Britten, inspirada en la novela homónima de Herman Melville. Un gran acierto, sin duda, ha sido la elección de la premiada y reconocida directora escénica británica y gran experta en Britten: Deborah Warner, que ya consiguió un gran éxito con Death in Venice, The Turn of the Screw y The rape of Lucretia, para subir, por primera vez a las tablas del coliseo madrileño, esta historia protagonizada solo por hombres, que aborda el tema de la homosexualidad. Una coproducción con la Ópera National de París y la English National Opera, que contará con Ivor Bolton en el foso, y un cast encabezado por el barítono sudafricano Jacques Imbrailo, en el rol del apuesto marinero, que ya interpretó con gran éxito en Glyndebourne.

El Gran Teatre del Liceu, por su parte, inicia el nuevo año con Werther de Massenet, que regresa al coliseo de La Rambla después de 25 años de ausencia. Y lo hace con la exitosa producción del Regisseur alemán Willy Decker, procedente de la Ópera de Frankfurt. Esta ópera en cuatro actos basada en la novela Die Leiden des jungen Werthers de Goethe y famosa por la célebre aria del tercer acto Pourquoi me réveiller?, contará con un experimentado reparto vocal, encabezado por el tenor lírico Piotr Beczala, en el rol del joven poeta Werther, y la mezzo Anna Caterina Antonacci como Charlotte.

Lorena Jiménez

Comentarios