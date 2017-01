2017, ese año que viviremos intensamente

Ya estamos en 2017. Tenemos mucho que celebrar en este año que viviremos intensamente... Se cumplen 40 años de las primeras manifestaciones de transexuales, homosexuales, lesbianas y bisexuales reclamando los mismos derechos para cualquiera de nosotros, independientemente de con quién hayamos elegido compartir nuestra cama. También cumple 25 años la FELGTB eso que lo mismo a alguno les suena a trabalenguas y que es el acrónimo de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, transexuales y bisexuales. Los que empezaron a manifestarse y a luchar para que los maricones no terminaran en la cárcel, se constituyeron como asociación para luchar por el bien común. Pero esta vez común de verdad. Para todos. ¡Fíjense cómo serán! que no pararon ni un instante hasta conseguir que dos hombre y dos mujeres pudieran casarse y que aquello fuera tratado y considerado un matrimonio. Ni siquiera desfallecieron cuando el Partido Popular presentó recurso ante el tribunal Constitución intentando frenar lo que ya era imparable. Siete años después de ser aprobada la ley del matrimonio homosexual, en diciembre de 2012, se consiguió ¡POR FIN! que pudiésemos casarnos con quien quisiésemos, independientemente de su sexo. Una federación que no descansa en su empeño por que todas las comunidades autónomas aprueben las pertinentes leyes que protejan a los que no son heterosexuales o no nacen con el sexo que les corresponde. Porque el odio hacia la diversidad no podrá ganarnos ni en la calle ni en la vida. Ni siquiera en la intimidad más absoluta. Y para eso hay que llevar esas leyes a los colegios, como acaba de aprobar la Comunidad Valenciana, que se ha sumado al protocolo de respeto a la identidad de los transexuales en los colegios. Estos niños podrán vestirse y usar los aseos que elijan ellos mismos. 2017 será también el año de la celebración en Madrid de lo que conocemos como WORLD PRIDE, esa gran fiesta mundial que convertirá la capital española en la capital internacional de la tolerancia, el respeto, el amor y la diversidad sexual. ¡Celebremos todo lo bueno que este año pueda traernos! Y fulminemos de una vez por todas la violencia machista. Despedimos 2016 con 44 mujeres asesinadas por hombres, la última el 30 de diciembre, en Canarias. Y a día de hoy, 2 de enero, una mujer ha sido asesinada por su expareja en Madrid y se investiga la muerte de otra más, que ha sido empujada al vacío desde una ventana. #NiUnaMás Impliquémonos de una vez por todas en que se cumplan las leyes contra LGTBfobis y obliguemos a que la violencia machista sea una prioridad del estado, sea quien sea quien nos gobierne.

