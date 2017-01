Un histórico del baloncesto en apuros

La Penya, el histórico Joventut de Badalona, está en estado crítico, su deuda con Hacienda ahoga poco a poco a uno de los equipos más exitosos del baloncesto español. Su presidente los últimos 17 años ha sido Jordi Villacampa, uno de los mejores aleros del baloncesto en español.

Villacampa ha sido solo uno de las decenas de grandes jugadores que La Penya ha aportado al baloncesto de nuestro país. El conjunto catalán siempre se ha caracterizado por su apuesta por la cantera, no obstante en las últimas décadas cracks como Raül López, Ricky Rubio, Rudy Fernández, Mumbrú, Montero, los hermanos Jofresa, Margall o el propio Villacampa han salido de la cantera del conjunto catalán.

Ahora la situación económica del equipo es delicada, tanto que "si no se dan una serie de condiciones hay riesgo evidente de desaparición", ha dicho Villacampa en El Larguero. "Esas condiciones están ya verbalizadas pero se deben firmar en papel, si no se hace claro que hay riesgo de desaparecer", ha explicado.

Villacampa, que dejará su cargo en marzo tras casi dos décadas como máximo responsable de la entidad, ha comentado que el modelo de club que es Joventut no ayuda en el formato de la Liga Endesa. "Actualmente existe equipos con apoyo de Cajas, Cabildos, equipos de fútbol, Andorra que no paga impuestos... un Club como Joventut lo tiene más complicado". Por si esto fuera poco, el presidente de la entidad ha confesado que actualmente el Joventut no tiene ninguna ayuda pública: "Del Ayuntamiento, cero, de la Diputación, cero y de la Generalitat, cero".

A pesar de lo complicada que pinta la situación, Villacampa es optimista: "Creo que se puede realizar todo y que se va a realizar todo pero si nos relajamos esto no va a salir, en mis 17 años de presidente hemos estado peor que ahora".

