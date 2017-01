El Consejo de Estado culpa a Defensa del accidente del Yak-42

El Consejo de Estado ha señalado al Ministerio de Defensa, liderado en aquella época por Federico Trillo, como responsable del accidente del YAK-42 en el que murieron 62 militares procedentes de Afganistán el 26 de mayo de 2003. Según el órgano consultivo, había una serie de hechos que reflejaban un riesgo en el transporte de las tropas cuando se produjo el accidente.

El informe llega a la conclusión de que el Estado fue patrimonialmente responsable a pesar de que la Audiencia Nacional archivó la causa en el pasado. El Consejo de Estado aclara que el hecho de que no hubiera ningún delito no significa que no hubiera responsabilidad. El órgano considera que el Estado no puede ignorar su deber de garantizar la seguridad de los militares y que el intento de trasladar la responsabilidad a un tercero "no parece compatible con la ley".

Toda la oposición ha registrado una petición para relevar al exministro de Defensa como embajador en Londres. El portavoz de Defensa del PSOE, Ricardo Cortés, ha pedido al PP que releve a Trillo inmediatamente para "demostrar que está a la altura del dolor causado a los familiares de las víctimas". El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que "un Gobierno a la altura de su gente no puede mantener a Trillo como embajador tras el informe del Consejo de Estado". Izquierda Unida y Ciudadanos también se han sumado a la petición de relevo de Trillo.

En el Partido Popular no han dado importancia al dictamen. Preguntado por el pronunciamiento del Consejo de Estado, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha admitido no conocer el contenido del documento aunque ha defendido que es cosa del pasado. "Ya está sustanciado judicialmente, ocurrió hace muchos años", ha respondido.

El vicesecretario de comunicación, Pablo Casado, ha defendido a Trillo al asegurar que su misión actual como embajador en Londres no tiene nada que ver con el accidente del Yak-42. "Le toca por delante una labor importante, la negociación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea", ha afirmado.

