Con 13 años y medio de retraso, por fin un órgano institucional, el Consejo de Estado, establece la responsabilidad del Ministerio de Defensa por la catástrofe aérea del Yak-74. En su momento, el entonces ministro Trillo salió de rositas del caso. La Audiencia Nacional archivó el procedimiento, aunque precisando que era por “la ausencia de responsabilidad penalmente relevante, nunca la de cualquier otra responsabilidad de naturaleza diversa”. Esta otra responsabilidad –política- es la que ahora el Consejo de Estado reconoce.

Pero Rajoy no obligará a Trillo dejar la embajada de Londres. ¿Cómo va exigirle responsabilidades por el caso Yak si él no las asumió por el caso Bárcenas? Ocurrió hace muchos años, ha sido la larga cambiada con la que Rajoy se ha quitado de encima la petición del PSOE y de Podemos. En Rajoylandia, nunca pasa nada.

Tiene razón Miguel Urban: Defender un Podemos unificado no significa un Podemos uniforme. O sea, que cada sector presente sus propuestas, las debatan, voten, y se formen los órganos directivos en consecuencia, que es como se dirimen las diferencias políticas. Y no pierdan más tiempo en peleas vergonzantes.

¿Cómo hay que entender que los últimos atentados yihadistas no hayan tenido como protagonistas a terroristas suicidas? ¿Casualidad o cambio de estrategia? ¿Mártires o guerreros? Que el terrorista quiera huir, no inmolarse con sus víctimas le humaniza. Ama la vida como los demás. Y eso abre una vía de esperanza.

Andrew Bacevich, excoronel americano, autor del libro “Abuso de confianza”, dice en Le Monde: “Durante la guerra fría, el Vietnam y otros conflictos, el objetivo político final era la paz. Ahora, no he oído ningún candidato a las elecciones presidenciales americanas que hablasen de ella, prometían la guerra, no el fin de la guerra”.

Es la normalización de la nueva guerra, la guerra contra el terror, que según Marc Sangeman, ex de la CIA y ahora investigador universitario, es ya “incontrolable, ha generado un complejo militar-industrial del antiterrorismo con presupuestos de miles de millones de dólares”. Y en estas llega Trump.

