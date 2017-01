"Se ha demostrado que el vuelo del Yak-42 era ilegal"

"Si el Gobierno del PP pide perdón, que tengo serias dudas, que se atengan a las consecuencias porque mis lágrimas no me las pueden secar. Mi hijo y los 61 compañeros del Yak no vuelven a casa por Navidad y nunca volverán", asegura en 'Hoy por Hoy' Paco Cardona, vicepresidente de la asociación de víctimas, tras conocerse el informe, que publica El País, en el que por primera vez Consejo de Estado responsabiliza al ministerio de Defensa, dirigido entonces por Federico Trillo, del siniestro en el que fallecieron 62 militares el 26 de mayo de 2003.

Imagen de archivo del accidente aéreo del Yakolev 42 que se produjo el 26 de mayo de 2003 en Turquía y en el que 62 militares españoles murieron EFE

Según el informe, el accidente podría haberse evitado si el ministerio hubiera atendido a las denuncias y señales que recibió sobre la precariedad de los aviones y tripulaciones que contrataba. "Lo que diga el señor Trillo a mí me da risa. Él no debió autorizar, o alguien por encima de él, el vuelo del Yak-42 porque se ha demostrado en todas las instancias judíricas que el vuelo era ilegal. Si el Ministerio de Defensa hubiera actuado conforme a la legislación vigente ese vuelo no habría despegado", prosigue Paco Carmona para quién "después de que 2 jueces archivaran el tema de las contrataciones y después de este informe, me gustaría que tuviéramos oportunidad de reabrir el caso".



