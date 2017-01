El profesor del vídeo viral cree que el sistema educativo desmotiva a los alumnos

Pablo Poó Gallardo es un profesor de Lengua y Literatura de la ESO que se ha hecho famoso por una carta abierta a sus alumnos suspendidos. Este maestro ha dado una lección sobre esfuerzo, frustración y constancia que pretende llegar a sus alumnos y a todos los estudiantes posibles.

En un video de cuatro minutos este profesor sevillano pretende hacer entender a los más rezagados la importancia de tomarse en serio sus estudios, antes de que sea la vida quien se lo acabe demostrando y sea demasiado tarde.

Pablo Poó en los estudios de Radio Sevilla / Cadena SER

"No sabéis nada de la vida. La vida es una putada. La vida no te espera, no te comprende, no te hace recuperaciones. Vosotros ahora vivís muy bien. Vuestra única obligación es estudiar, y no la cumplís muchos". Así arranca el vídeo que quiere llegar a ser una lección de vida para su futuro.

Hoy Pablo se ha pasado por la Guía de padres con Rocío Ramos-Paul y hemos entrevistado a una alumna suya, que nos ha dicho que los mensajes de Pablo entran y que gracias a él la vida ahora se la toma de diferentes manera.

