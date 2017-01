Las 'pecadoras' que admira Sandra Barneda

A todos nos enseñaron cuando éramos pequeños la lista de los pecados capitales y nos inculcaron sus valores negativos. La lujuria, la avaricia, la envidia, la soberbia, la gula, la pereza y la ira eran comportamientos que debíamos evitar. Lo que nadie nos dijo es que a veces sucumbir a uno de estos pecados es la única forma de sobrevivir y ser libres. Este es el caso de las dieciesiete mujeres que protagonizan Hablarán de nosotras, el último libro de Sandra Barneda. La periodista y escritora nos muestra a través de las biografías de mujeres como Cleopatra, Chavela Vargas, Ava Gardner, Oprah Winfrey o Madonna, cómo los pecados capitales pueden convertirse en una virtud.

"Estas mujeres no eran perfectas, pecaron y sufrieron sus consecuencias", ha señalado la escritora, que ha reconocido sentirse molesta cuando le preguntan si es un libro escrito para un público femenino. El objetivo era mostrar de alguna forma lo bueno que hay en cada pecado y que todos sucumbimos: "Creo que los siete pecados capitales son imprimaciones de personalidad. Y lo bueno es que la gente se pregunte de qué peca".



Una de las mujeres que Barneda recoge en su libro es el icono por excelencia de los años dorados de Hollywood, Marilyn Monroe. Según refleja la periodista, la rubia más conocida de la historia del celuloide más que pecadora incitó a pecar. Sobre todo llevó a muchos y muchas a la envidia. Y este pecado los condujo a vilipendiar su talento y causarle inseguridad: "Era una mujer desinhibida, no tenía problemas para mostrar su cuerpo. El problema es que ella era mucho más que sensualidad e hizo lo imposible por demostrar que no sólo era un objeto".

Otra mujer que siempre ha querido demostrar su valía es Hillary Clinton, que, haciendo acopio de avaricia, se preparó durante casi toda su vida para ser presidenta de los Estados Unidos. Y ha fracasado. "Ella ha pagado formar parte de un stablishment político. Hay una crisis de líderes. Se le ha castigado por lo que están haciendo mal los políticos en todo el mundo", ha analizado Barneda.

Clinton no ha conseguido formar parte de la historia como la primera mujer en presidir Estados Unidos. Quien sí tiene un lugar destacado en los anales históricos es la gran reina de Egipto, Cleopatra. Su vida y su muerte la convirtieron en un personaje mítico que a través de los siglos se hizo inmortal. "El legado que nos ha llegado es reducido a los testimonios de hombres. Me hubiera encantado inventar la máquina del tiempo", ha señalado la escritora.

Algunas de estas "pecadoras virtuosas" se enfrentaron de alguna forma entre sí. La soberbia de Bette Davis la llevó a envidiar a Marilyn durante el rodaje de Eva al desnudo y la avaricia de Jackie Kennedy causó la envidia de María Callas por el amor de Onassis. La gran diva de la ópera se enteró por la prensa de la boda del hombre de su vida con la viuda del presidente. "Se convirtió en la más grande y por amor perdió la voz y por amor casi lo perdió todo", ha recordado Barneda.

Hablarán de nosotras es la primera incursión de la periodista en la no ficción y lo ha ha hecho con éxito, ya que es uno de los libros de este género más vendidos: "Yo siempre he hecho las cosas desde la inconsciencia y por el gusto. Necesitaba escribir un libro de no ficción hablando de mujeres, invitando a pecar".





