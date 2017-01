Prigioni: "En Vitoria estoy como en casa"

Pablo Prigioni se enfrenta esta temporada, a sus 39 años, a la tercera etapa de su carrera en el Baskonia tras un periplo de cinco años en la NBA, y se mostró entusiasmado en El Larguero: "Estoy encantado de regresar a Vitoria, es mi segunda casa, es la ciudad que me vio crecer", reconoció el base argentino.

La carrera del cordobés le llevó con 35 años a convertirse en el 'rookie' más veterano de la historia de la NBA en los New York Knicks, donde alcanzó los 'playoffs' en su primer año. También pasó por los Houston Rockets y por Los Ángeles Clippers, promediando siempre buenos números. "En mi carrera nadie me ha regalado nada, lo que he conseguido lo he hecho con mucho esfuerzo", señaló el veterano base del Baskonia.

Prigioni, que ya jugó el 3 de enero ante el Real Madrid, equipo donde paso dos temporadas, tiene claro que a su edad las piernas no van al mismo ritmo que antes, y que el tiempo que ha estado inactivo le pasará factura, pero no esconde su compromiso con el club de sus amores. "Quiero ponerme en condiciones de competir lo más rápido que pueda para ayudar al equipo en todo lo posible", explicó el argentino, que añadió la clave de su longeva carrera: "para aguantar compitiendo hasta los 40 el factor suerte con las lesiones es muy importante".

