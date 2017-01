Beitia: "Me he cargado a tres generaciones de saltadoras de altura"

Ruth Beitia (Santander, 37 años) ha logrado en este 2016 el oro en Río 2016, el oro en la Diamond League, el oro en Europeo y, por si todo esto era poco, subcampeona del mundo.

"Era muy difícil imaginarlo pero sí que había soñado con un año así", explica la protagonista de tal hazaña en El Larguero. Si la felicidad plena existe debe sonar como suena la voz de Ruth Beitia, "tengo una felicidad extrema, no se me va la sonrisa de la cara", cuenta la cántabra.

Beitia amagó con la retirada tras Londres 2012 pero, por fortuna para todos, cambió el chip y decidió quedarse en las pistas de atletismo. ¿Por qué? "Quería divertirme, quitarme las piedras de la mochila, la actitud era que tenía mucho que perder y nada que perder. En la competición hay que disfrutar, es como el teatro, el día del estreno tienes que sonreír y disfrutar", así de fácil lo explica.

Por último ha destacado el buen ambiente que hay entre las saltadoras del circuito, una piña de la que se siente "orgullosa". Ha recalcado que "todas somos buenas compañeras y cuando consigues tu sueño y vienen todas a abrazarte... es genial porque, aunque suene duro, me he cargado a tres generaciones de saltadoras de altura y con esta nueva hornada me llevo muy muy bien", ha concluido.

