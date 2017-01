Manuel Carrasco: "Si para algo sirve la música, es para que un niño pueda soñar"

2016 ha sido el año de Manuel Carrasco. Las canciones de su disco “Bailar el viento” no han parado de sonar, ha arrasado con su gira por toda España, ha ganado un premio Ondas…Y este 2017 comienza para él con una cita muy especial. El intérprete comparte hoy escenario en el Teatro Real con los miembros de la Orquesta de Instrumentos reciclados de Cateura, integrada por niños en riesgo de exclusión procedentes de Paraguay. "Solo hay que ver la cara de los niños para ver lo que significa para ellos" explicaba el músico onubense esta mañana en Hoy por hoy. "Será uno de los concierto más especiales del año, seguro".

Los instrumentos de la Orquesta están hechos a partir de materiales reciclados como latas de comida, radiografías viejas o tuberías, algo que a Carrasco le ha hecho retrotraerse a sus orígenes. "Cuando yo era pequeñito cogía las cajas de gasoil y tocaba con unos palos que mi padre me había hecho. Así empecé yo" cuenta el también jurado de La Voz que reconoce que "Si para algo sirve la música es para esto, para que un niño puedan soñar, sobre todo para niños que lo tienen difícil, me parece una genial idea"

Carrasco reconoce que 2016 ha sido su año, pero no solo por sus éxitos musicales "sino por cómo lo he disfrutado" cuenta. "Me ha llegado en un momento en qué lo he podido sentir de una manera muy natural". El intérprete, que saltó a la fama a raíz de su paso por Operación Triunfo, estrenará paternidad en 2017: "intentaremos que salga todo bien y disfrutar de la experiencia".

