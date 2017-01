Rumbo a Trumpistán

Existe coincidencia general en que los atentados del 11-S de alguna forma cambiaron el mundo; a la fuerza, a lo bestia, pero lo cambiaron. Bueno, pues ahora, dieciséis años después, otro cambio profundo se adivina mirando también a Estados Unidos, pero muy en concreto a la figura de su nuevo presidente; y esta vez la cosa no va de terrorismo y guerras sino de economía y comercio.

Donald Trump – ya lo había anunciado durante la campaña- amenaza con regresar a un proteccionismo a ultranza, de consecuencias imprevisibles a nivel mundial.

La noticia de que habría obligado a Ford y a General Motors a cancelar inversiones multimillonarias en México para conservar los puestos de trabajo en Estados Unidos. Si eso llega a confirmarse será un auténtico terremoto. Y desde luego un ejemplo colosal de eso tan denostado que llamamos populismo, que consiste básicamente en decir –o hacer- aquello que a la gente le gusta, aún a sabiendas de que no es lo correcto.

Porque claro, si lo hemos entendido bien, lo que ha hecho Trump no ha sido persuadir a los dos gigantes automovilísticos, convencerles de que su responsabilidad social corporativa quizá merece tener menos beneficios a cambio de fortalecer el tejido productivo de su país. No, lo que ha hecho es amenazarles con la imposición de aranceles si se les ocurría fabricar coches en México. Que por cierto, habría que preguntarles también a los mexicanos qué les parece, porque entre el muro, los insultos y ahora esto… ¡vaya vecino tienen!

No, esta última ocurrencia de Trump es muy alarmante, y no porque el orden económico mundial no requiera ajustes, que los reclama, a gritos. Sino porque acciones de este tipo, unilaterales e insisto: populistas, no van a la raíz del problema que es luchar contra la desigualdad, distribuir mejor la riqueza y en definitiva armar un capitalismo más justo.

Va a tener razón Paul Krugman, el flamante premio Nobel de Economía, cuando dice que a este paso Estados Unidos se convertirá en Trumpistán. Lo que no dice es –si eso ocurre- cómo quedaremos el resto.

