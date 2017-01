"La última de Scorsese es la mayor decepción del año"

El crítico de cine Carlos Boyero ha diseccionado este miércoles Silencio, el principal estreno de la semana, y ha analizado Comanchería y El editor de libros, dos películas que ya están en la cartelera. Nuestro experto también ha recordado uno de los filmes más destacados de estas Navidades, Assasin's Creed, con un reparto plagado de estrellas en el que encontramos dos actores españoles, Javier Gutiérrez y Carlos Bardem.

Silencio es la última película de Martin Scorsese. El director llevaba treinta años intentando culminar esta cinta que narra la historia, basada en hechos reales, de dos jesuitas portugueses que en la segunda mitad del siglo XVII viajan a Japón en busca de un misionero que ha renunciado a su fe. "Entiendo que para él fuera importante rodar esta película, pero me resulta enormemente tediosa. Tenía muchas ganas de verla, porque la firma un clásico. Pero, desde mi punto de vista, es la mayor decepción del año", ha confesado Boyero.

La que sí le ha gusto es Comanchería, que opta a tres Globos de Oro. La película cuenta cómo dos hermanos, uno de ellos padre divorciado y el otro exconvicto, idean un plan desesperado para salvar la granja familiar texana. Chris Pine y Ben Foster dan vida a estos dos hermanos que son perseguidos por Jeff Bridges, que intepreta a un Ranger de Texas. "Es muy emotiva y compleja. La personalidad de los personajes está muy bien descrita y la película está muy bien contada e interpretada, sobre todo Bridges (candidato al Globo de Oro a Mejor Actor Secundario)", ha declarado nuestro crítico.

En Assasin's Creed, el protagonista revive las aventuras de un antepasado suyo que vivió en la España del siglo XV gracias a una nueva tecnología que permite acceder a los recuerdos genéticos. Protagonizada por Michael Fassbender y Marion Cotillard, la película ha sorprendido bastante, y para bien, a Boyero, que ha reconocido no tener contacto con el videojuego en el que está basado el fime. "Está bien rodada y es muy entretenida. Me resulta trepidante. No son dos horas desperdiciadas".

Boyero también tiene buenas palabras para El editor de libros. No así para el personaje y la interpretación de Jude Law, cargante y sobreactuada, en su opinión, respectivamente. "A cambio tenemos a Colin Firth, magnífico. Muy bien también Nicole Kidman. Pero Firth está como para llevárselo a casa”. El actor británico, ganador de un Oscar por El discurso del rey, interpreta al editor Max Perkins, que apuesta por un joven Thomas Wolfe (Law) cuando éste ya había perdido toda esperanza de publicar El ángel que nos mira.

