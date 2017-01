¿Qué hacer con los regalos que no te gustan?

Los españoles gastan por Navidad más de 2.000 millones de euros en regalos no deseados. Son datos de un estudio realizado por el servicio digital de transferencias de dinero internacional Azimo, que revela que cada español gasta de media 57 euros en regalos que sus receptores no quieren. Los familiares de segundo grado y los compañeros de trabajo son los que menos aciertan obsequiando. Además, el 50% confiesa que preferiría recibir dinero en lugar de un regalo no deseado y más de un 36% admite haber devuelto algún artículo recibido en Navidad.

Mila Cahue, doctora en psicología y autora de los libros Amor del bueno y El cerebro feliz, explica que "el regalo siempre tiene que cumplir la función de halagar; de que la persona a la que regalamos se sienta contenta y orgullosa". Por ello, a la hora de dar un presente hay que tener mucho cuidado. Para Cahue, con una relación estrecha interesa no cometer errores, y a veces la honestidad vale doble. "Es mejor decir 'este año he estado distraído, no he tenido tiempo, en cuanto sepa qué regalarte lo haré...' antes que hacer regalos de rebote".

¿Qué hacer si no te gusta el regalo? Para la psicóloga, el tipo de reacción depende del grado de intimidad de la relación: "Si no conoces mucho a la persona no puedes esperar que acierte". Sin embargo, cuando quien falla es una persona que te conoce bien y el regalo demuestra ciera indiferencia por agradar recomienda "hablar, sentarse y decir 'tenemos que hablar del tema' porque puede convertirse en algo grave. Se puede decir 'es mejor que no regales' y hablar de por qué no nos gusta el regalo", aunque sin olvidar ser agradecidos.

Regalos inmateriales

No obstante, a veces nos centramos demasiado en el valor del regalo material sin darnos cuenta de lo que subyace tras él. "Si el regalo material viene al caso y hace feliz, por qué no hacerlo; pero si no hay que apelar a la creatividad para hacer feliz al regalado, que es lo importante", sostiene Cahue. Lo que verdaderamente valoramos de los regalos es que el otro esté atento a lo que nos emociona o ilusiona, el "has estado atento a mí, me miras me observas; y además te gusta hacerme feliz"

