La nueva versión de 'Mediterráneo' en favor de los refugiados

Estopa, Antonio Orozco, Sidonie, Santi Balmes, Shuarma, Ismael Serrano, Pablo López...y así hasta más de 20 artistas han decidido unir sus voces, como lo hicieran hace más de 30 años Michael Jackson y compañía con su "We are the world" con un fin solidario. El objetivo en este caso es apoyar una campaña denominada 'Casa nostra, casa vostra' en la que están involucradas cientos de personas y organizaciones para denunciar el abandono de las personas refugiadas que intentan llegar Europa.

Y la canción elegida no podía ser más acertada. Joan Manel Serrat ha cedido su 'Mediterráneo' para esta propuesta y el compositor y director musical Manu Guix ha coordinado la grabación.

Comentarios