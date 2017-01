¿Cómo serán los Globos de Oro en la 'era Trump'?

¡Escucha 'La Script!







Ya se están cerrando los últimos flecos para la gran noche de 'La Script' (madrugada del 8 al 9 de enero a partir de la 1:30h) y queremos analizar a los principales candidatos para llevarse un galardón. Unos Globos de Oro con Donald Trump, el rey del show televisivo, como presidente de los EEUU.

En la categoría a mejor comedia tenemos al musical La La Land, sin duda la película del año, protagonizada por la ex pareja Emma Stone y Ryan Gosling, Florence Foster Jenkins (Stephen Frears) o Deadpool (Tim Miller) tratarán de ponérselo difícil. Por otro lado, en el apartado de mejor drama, tenemos Moonlight (Barry Jenkins) , se trata de de un drama racial que podría dar la sorpresa, también compiten otras películas como Hell or High Water (David Mackenzie) o Manchester by the Sea (Kenneth Lonergan).

En el apartado de mejores actores, destacan Colin Farrell por Lobster Ryan Gosling por La La Land o Hugh Grant por Florence Foster Jenkins. En cuanto a las mejores actrices, las quinielas hablan de Emma Stone por La La Land, Naomi Harris por Moonlight o Amy Adams por Arrival. La galardonadísima Meryl Streep recibirá el premio Cecil B DeMille, premio de Honor de los Globos de Oro 2017.

En lo que a series de TV se refiere, de sobra es conocido que cada vez más estos premios no se entenderían sin las producciones para la pequeña pantalla. En la categoría a mejor miniserie pugnan The night of, American Crime y American Crime Story. Y en la categoría de mejor serie HBO y Netflix pelean con The Crown, la incombustible Juego de Tronos, Stranger Things, el drama de ciencia ficción Westworld o This is Us.

Finalmente en el apartado a mejor serie de comedia, tenemos a Transparent, la serie sobre un padre transexual, aunque Insecure o las series protagonizadas exclusivamente por afroamericanos Atlanta y Blackis, se lo pondrán difícil.

Hablamos de estrenos, el primero de ellos es Silencio la nueva de Martin Scorsese, un drama histórico y religioso ambientado en el Japón del siglo XVII.

También tenemos Solo el fin del mundo, un melodrama familiar de Xavier Dolan con Marion Cotillard y Vincent Cassel , que ya fue reconocida en el pasado Festival de Cannes.

Desierto es la nueva película de Jonás Cuarón, se trata de un thriller muy crítico con la política migratoria y el drama que se vive entre la frontera de México y Estados Unidos.

Y en el cine español tenemos otro trhiller, se trata de Contratiempo, la última película de Oriol Paulo que protagonizan Mario Casas y José Coronado.

Por último, el año 2017 viene cargado de nuevas series. Netflix aprieta fuerte con la serie británica Sherlock, mientras que HBO apuesta por TABOO, la serie que produce Ridley Scott y protagoniza Tom Hardy, ambientada en 1814 y en la que cuenta la vuelta a Londres, del personaje que interpreta el actor después de un viaje por África.

