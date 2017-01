Jayson Granger: "En Turquía vamos bastante acojonados"

El uruguayo Jayson Granger pasó por El Larguero y contó las experiencias vividas en Estambul en los últimos días. "En Turquía estamos bastante acojonados", admitió el base del Anadolu Efes. Además comentó que ha reducido movilidad por seguridad. "Nos limitamos a entrenar e ir a casa, porque la cosa está bastante peligrosa", señaló.

A Granger le quedan tan solo 5 meses de contrato y la situación le está empujando a dejar Estambul. "Estoy encantado aquí, pero la situación es muy turbia", reconoció el uruguayo que ve muy lejos la posibilidad de seguir en Turquía a partir de junio.

Por otra parte, otro tema sobre Turquía que genera mucho debate es que la Final Four de la Euroliga tiene previsto celebrarse en Estambul, algo que no contenta a muchos jugadores de los grandes equipos europeos. "Lo de la Final Four es un tema a debatir", añadió Granger, que no se moja a la hora de opinar sobre el tema.

