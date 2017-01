La vida secreta de los regalos

Ese jersey granate con grandes rombos verdes. Esa corbata estampada con florecitas que parecen huevos fritos. Esa cartera de imitación de piel de pantera. Esas zapatillas de deporte de color verde fluorescente... Son múltiples las ocasiones en las que los Reyes Magos, o hace dos semanas Papa Noel, no acaban de acertar con los regalos. Quizá no entendieron bien la letra a la hora de leer tantas cartas, con tanta prisa, para llegar a tiempo a todos los hogares.

Lo cierto es… que no. La magia de Melchor, Gaspar, Baltasar y su séquito real es infalible. De nuevo, los que más se han equivocado con los regalos son los amigos invisibles (con un 26%), los amigos y los suegros (ambos con un 12%). Los porcentajes corresponden al estudio anual sobre Regalos de Navidad, realizado por Vibbo, la plataforma de compraventa antes conocida como segundamano.es. Según la responsable de este estudio, Beatriz Toribio, “el 90% de los encuestados confiesa que estaría dispuestos a vender aquellos regalos que no les gusten”.

Revender en rebajas



El fenómeno no es nuevo. El 34% de los españoles ya ha vendido a través de internet (Vibbo, Wallapop, eBay…) algún regalo que no quería quedarse. Los pioneros en esta tendencia de reventa digital fueron los estadounidenses y allí lo llaman regifting. Según la estadística, una de cada tres personas recibe un objeto que no desea, no necesita o lo tiene repetido (58%). Hay otro 32% que lo vende, simplemente, porque no le gusta.

Se llevan la palma la ropa (55%) y los complementos (30%), seguidos por los objetos de decoración (19%). Las mujeres son las más críticas con estos tres posibles regalos, mientras que con los hombres es más difícil acertar cuando se les regala material deportivo o libros. Los jóvenes de entre 18 y 35 años son el segmento de población que más regalos fallidos o no acertados han recibido en estas fiestas.

Sorprende que la reventa on line esté en auge cuando los regalados tienen la ocasión de descambiar el artículo (el famoso ticket-regalo sin precio a la vista, una magia que se pierde nada más entrar en el establecimiento). La tendencia demuestra que cada vez son más los que quieren evitar las (largas) colas ante las cajas durante las rebajas, ahorrar tiempo y tener antes el dinero en mano. En las navidades pasadas, los usuarios que decidieron vender esos regalos no deseados a través de internet ingresaron una media de 144 euros cada uno. Felices re-Reyes.

