"Es un luchador de cuatro añitos"

Yolanda nos cuenta en El Diario la historia de su hijo Alexis. Tiene PBO, parálisis braquial obstétrica, una lesión que quiere dar a conocer: "La lesión se produjo en la expulsión en el parto. Estuve una hora empujando sin parar y enseguida me lo trajeron y me dijeron que se lo tenían que llevar a hacerle pruebas porque el niño tenía un brazo que no iba bien, que no se movía. El niño en lo que es en el parto sufrió muchísimo", relata Yolanda. Después se confirmó el diagnóstico. "Nada más ver al niño, nos dijeron que era una lesión total, que tenía una lesión garrotal, una PBO total, que afectaba a todos los nervios del brazo y la movilidad que tiene es bastante desalentadora. Lo único que hace es elevación de hombro a 90 grados. Tiene un poquito de fuerza en el tríceps, pero no tiene flexión de codo, no tiene bíceps, no tiene antebrazo, no tiene mano, no tiene dedos; ósea, no tiene ningún tipo de movimiento"

Yolanda nos cuenta que Alexis, pese a su corta edad, nunca deja de superarse de forma autosuficiente. Nunca hay un no en su vida. "Se ha caído de bruces mil veces, se ha levantado. Siempre de una fuerza innata, es un luchador con cuatro añitos. Y te enseña muchísimas cosas que dices pues sí, sí que puede".

Diariodehoyporhoy@cadenaser.com

Comentarios