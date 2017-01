Kempes: "Para lo que me necesite el Valencia, allí estaré"

Tras la dimisión de Jesús García Pitarch como director deportivo del Valencia, una de las leyendas del club, Mario Alberto Kempes, pasó por 'Carrusel Deportivo' para analizar la situación.

El argentino también coincide con los problemas actuales del club. "Tanto en lo deportivo como en lo institucional el Valencia está muy complicado, esto son consecuencias".

Sobre la dimisión irrevocable del ya ex director deportivo, Kempes vio la decisión como algo normal. "La dimisión de Pitarch es muy lógica, deportivamente el Valencia no está bien. La solución tiene que ser rápida para no estar en Segunda"

Además, el argentino dejó clara su predisposición a ayudar al Valencia en lo que le pidan. "Lo digo de corazón, yo siempre ayudaré al Valencia si me lo piden, aunque sea cortando el césped. Si el Valencia me necesita, para lo que sea, allí estaré porque el Valencia me ha dado todo en esta vida"

"Si el Valencia me necesita, PARA LO QUE SEA, allí estaré porque el Valencia me ha dado todo en esta vida" pic.twitter.com/aBm2a4M8z3 — Carrusel Deportivo (@carrusel) 7 de enero de 2017

Comentarios