Contador: "Las palabras de Oleg Tinkov no me afectan, no le tengo afecto"

El ciclista español, Alberto Contador, pasó por los estudios de El Larguero con motivo de su nueva etapa en el equipo Trek-Segafredo: "Mi pensamiento es el de ganar el Tour (...) Quiero disfrutar carrera a carrera".

El pinteño destacó que Trek es un equipo que le "gustó desde el principio" y señaló que "están muy ilusionados" con su llegada. Tras su sonada salida del Tinkoff, el director, Oleg Tinkov, espetó duras declaraciones sobre Alberto Contador. "Las palabras de Tinkov no me afectan, no le tengo afecto. No voy a responderle", respondió doble campeón del Tour.

"Desde pequeño me han enseñado una serie de valores y entre ellos está el respeto. Hay gente que quizás no lo contempla de esa manera. Beber 'champagne' lo bebo con mis amigos no con él (...) Mi principal problema salió que cuando firmé mi renovación destituyeron al 'manager' del equipo, Biarne Riis. Sabia que todo cambiaría y así fue porque no había un líder del equipo", explicó.

Contador en los estudios de la Cadena Ser. / Cadena Ser

Respecto a su sanción por dopaje, Contador destacó que fue "una situación de injusticia". "Olvidar es imposible, el daño que me ha provocado a mi y a la gente que me quiere, siempre lo vas a tener ahí. No se lo deseó ni a mi peor enemigo", continuó.

Para finalizar, Contador recordó a todos los aficionados que le apoyan cada día: "Me gustaría darle una última alegría a la afición, ellos son un motivo para seguir".

