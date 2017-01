Florentino: "Nadie cuestiona a Cristiano, salvo alguna opinión interesada"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que acudió a la gala de los Premios 'The Best', pasó por los micrófonos de El Larguero y destacó que "Cristiano es un referente para el fútbol y el madridismo". El jugador blanco ha sido nombrado como mejor jugador del 2016 por la FIFA, y su presidente lo valoró: "Este premio reconoce su talento, su entrega, sus valores y un jugador que está haciendo historia en el Real Madrid sobre todo (...) Nadie le cuestiona, quitando alguna opinión interesada. Si nos abstraemos de la pasión que hay en el fútbol".

Además, Florentino también tuvo palabras para el técnico madridista, Zinedine Zidane, que no fue galardonado: "Es un reconocimiento del poco tiempo que lleva de entrenador. Ha sido un gran jugador y va a ser uno de los grandes como entrenador si no lo es ya".

"En esta fiesta del fútbol, el Real Madrid han copado todos los grandes premios. Es un reconocimiento a una temporada espectacular" continuó el empresario que también remarcó que le hubiese gustado la presencia de los jugadores del Barcelona pero que "si no van es porque no pueden, no porque no quieran". Por último, Florentino no quiso entrar en la polémica de los árbitros y Piqué.

