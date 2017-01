El Madrid conquista Zúrich

Decía Roberto Carlos nada más aterrizar en Suiza que Cristiano le recuerda a David Beckham por saber combinar ese papel de súper estrella con una cercanía absoluta en el cara a cara. Ese compromiso, ese poner todo al servicio del equipo, es la mejor cualidad del luso para el lateral brasileño.

El fútbol español lleva la voz cantante en todas las fiestas y la primera edición de The Best no iba a ser una excepción. Y por encima del resto, domina el Real Madrid.

En palabras de Sergio Ramos a la Cadena Ser, "el fútbol cambia cada segundo. Estamos en el camino idóneo porque la manera de trabajar de Zidane se nota muchísimo y la armonía es muy buena. Los resultados se están sacando y hay que seguir en este camino para el final de temporada".

Para Luka Modric, protagonista en Hora 25 Deportes, "es difícil decir algo nuevo de Cristiano. Es una bestia, el mejor jugador del mundo, ha hecho un año increíble con el Madrid y con la selección y se lo merece".

Preguntado Marcelo en El Larguero por la ausencia de los jugadores del Barça en la gala, prefirió ser prudente: "No me voy a meter en ese tema. La pregunta que haces me parece buena porque hemos estado todos, pero ellos tienen partido y se ha entendido perfectamente". En la misma línea se posicionó Modric con un contundente "mi opinión es que tenían que estar aquí, ya está".

La Liga tiene el próximo fin de semana un duelo que se antoja decisivo entre los blancos y el Sevilla de Sampaoli, pero para Ramos no hay nada sentenciado: "Queda mucha liga por delante, aunque es cierto que nuestra dinámica es muy buena y debemos seguir esta línea. No miramos hacia abajo, miramos al frente, y lo bueno es depender de uno mismo. Y tenemos a Cristiano, un ejemplo para el mundo del futbol, para cualquier niño que sueña con ser futbolista, y esperemos que siga su racha muchos años".

La carrera para elegir al mejor de 2017 ha comenzado. Si Ronaldo logra un nuevo Balón de Oro o alcanza su segundo The Best habrá igualado en títulos individuales a Leo Messi, algo impensable cuando el astro argentino conquistó su cuarto balón de dorado en 2012. Se admiten apuestas.

