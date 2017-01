La semana pasada, cuando supimos que el Consejo de Estado responsabilizaba a Federico Trillo del accidente del Yak-42, hablamos de indignidad y de ignominia.

No consideró que tuviera que pedir perdón cuando mandó a sus militares de misión a bordo de un avión que incumplía todas las medidas de seguridad.

Hoy, cuando ha pasado el tiempo suficiente para analizar y valorar el informe, podemos hablar también de soberbia. La soberbia del gobierno del Partido Popular y del gobierno de Mariano Rajoy volcados en la defensa de Trillo, pero, sobretodo, defendiendo que el que fue Ministro de Defensa, protagonista de uno de los episodios más vergonzoso de ese ministerio, no tiene por que pedir perdón.

No consideró que tuviera que pedir perdón cuando mandó a sus militares de misión a bordo de un avión que incumplía todas las medidas de seguridad. No consideró que tuviera que pedir perdón cuando se cometieron graves errores en las identificaciones de las víctimas. ¿Por qué va a considerar que tiene que pedir perdón ahora que el Consejo de Estado certifica lo que todos sabíamos?

Para Trillo y para el gobierno no hay nada nuevo. Sabían entonces que obraron mal y lo saben ahora, no pidieron perdón entonces, no piden perdón ahora.

Pero hay algo más, el PP y el gobierno del PP saben que no pedir perdón les sale gratis. Todo lo que tenía que ser un calvario para el PP, la sucesión de casos de ccorrupción, los juicios pendientes... está pasando a título de inventario. Cuando el PP, cuando Mariano Rajoy, se esfuerza por hacer insignificante lo importante lo consigue. Y lo hace con la ayuda de todos.

