Familiares de las víctimas del Yak-42: "Si han matado a nuestros hijos son ellos los que tienen que pedir perdón"

El vicepresidente de la Asociación de Familiares de víctimas del Yak-42, Francisco Cardona, quiere que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, haga suyo el informe del Consejo de Estado que señala que hubo negligencias del entonces ministro, Federico Trillo y la cúpula de Defensa en la contratación del Yakolev que se estrelló en Turquía en 2003 acabando con la vida de 62 militares españoles.

Cardona, que es uno de los familiares que este martes a las 11:30 serán recibidos por Cospedal, ha recordado que el vuelo era "ilegal", que "no tenía que haber volado" y que exigen al Gobierno "responsabilidades políticas". "No pedimos dinero, la vida de un hijo no tiene precio", ha dicho.

También ha respondico al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha asegurado que "ni el Gobierno ni Trillo" deben pedir perdón por el accidente del Yak-42: "No sé si pretende que pidamos perdón nosotros por lo que estamos haciendo, si han matado a nuestros hijos son ellos los que tienen que pedir perdón". En su opinión, las palabras de Catalá ponen "otro palo en la rueda", y ha recordado que mientras le quede "un aliento de vida" seguirá "luchando por la verdad".

El vicepresidente de la Asociación de Familiares ha agradecido a Cospedal la reunión pero lamenta que se pueda producir por la "alarma social" que el caso ha causado al conocerse el informe del Consejo de Estado.

