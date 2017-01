"Cada vez tenemos más alumnos por clase y más problemas sociales que no tenemos medios para resolver"

Las razones fundamentales por las que Andalucía ha sacado la peor puntuación en el informe PISA son varias, cuenta Guadalupe González en el Diario, fundamentalmente "el tipo de alumno con el que contamos que viene de familias muy desestructuradas, con muchísimo sufrimiento. No piensan en el futuro de los hijos, piensan en comer todos los días", nos cuenta. Y a eso se suma la escasez de recursos. "Nos morimos de frío en invierno, de calor en verano. No tenemos un gimnasio habilitado. Yo,, como profesora de música, tengo un coro y no tengo espacio para actuar. O falta de recursos humanos. Todos los años llegan a nuestro centro unos cinco profesores interinos". Así que "Por mucha ilusión que tengas, que yo la sigo teniendo, es muy difícil trabajar en unas condiciones tan paupérrimas", dice Guadalupe. "En Andalucía el problema es social y económico", subraya "y hasta que no se den cuenta de que esos problemas los que los podemos solucionar somos los profesores no se acatará", finaliza.

IES Botánico

Comentarios