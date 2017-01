El otro Cholo: “En Ipurúa había una zona más resbaladiza que la funda de un jamón”

La Liga, en Enero, se va decidiendo poco a poco. El Barça está perdiendo puntos por todos los campos de España y el Madrid se está aprovechando. El Madrid y el Sevilla. El equipo de Messi ya es tercero. Empató in extremis en Villareal y con 35 puntos ocupa una tercera posición inusual para los azulgranas. Está a 5 puntos de los blancos y ellos con un partido menos. La Liga no pinta para bien para los de Luis Enrique que juegan bien, dominan el juego pero no tiene puntería. Podemos hablar de los árbitros, de malas decisiones arbitrales pero hay una cosa clara, el Barça en los dos últimos partidos ha marcado sólo 2 goles y de falta directa. A parte del tema árbitros hay algo más.

Y el Madrid va vivendo su año dorado, con Cristiano a la cabeza. Y Zidane dirigiendo con maestría a las estrellas de Concha Espina.

El 2017 apunta a blanco pero todo puede cambiar de color.

