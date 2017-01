El golazo del 'Messi cristiano'

Minuto 89, Villarreal - FC Barcelona. Ganaba el Villarreal 1-0 y los culés ya estaban rezando " al pequeñín", como dijo Luis Suarez en el Carrusel de la SER . El colegiado Iglesias Villanueva pitó una falta a un metro de la media luna, centrada ante la portería que defendía Asejo. El desenlace es de sobra conocido. Golazo de Messi y empate del Barça, que le permite no decir adiós a la Liga. Pues ese mismo golazo, una falta en el último minuto colándose por la escuadra, lo habían visto los aficionados que habian acudido a las cinco de la tarde a La Balastera, el campo del Cristo Atlético en Palencia. El autor de ese gol es Javi Bueno, mediocentro de dicho conjunto palentino de tercerca división.



"Me copió un poco", ha bromeado el joven futbolista refiriéndose al gol del astro azulgrana. Él no es tan goleador como el argentino, ya que este es sólo el segundo tanto que anota en la competición. "Yo soy más de dar los goles, no de meterlos. Soy más tipo Modric, más asistente que destructor", ha señalado Bueno, que parece que le tiene cogida la medida a La Bañeza, porque el primero también lo marcó contra este equipo en el partido de la primera vuelta. El gol, desde luego, no es fruto de la casualidad: "Esto lo ensayo en los entrenamientos. Unos entran y otros no. Y este entró".

Bueno tiene algo claro, la clave del éxito reside en el trabajo. El mediocentro, de tan sólo veinte años, aplica esta filosofía a todos los ámbitos de la vida: "Yo creo que con trabajo las cosas salen. Y en el fútbol si entrenas duro al final llegarán los buenos resultados".

Su metas, por ahora, son finalizar los estudios de Técnico de Animación en Actividades Físicas y Deportivas y que el equipo, que cuenta con cincuenta puntos, continúe siendo líder y pueda jugar los play off de ascenso. Para ello entrenan cuatro días a la semana, aunque él es consciente de que jugar en un equipo de categorías superiores no es tarea fácil: "Hay muchos jugadores con caracterísitcas muy similares en Tercera. Dar el salto a Segunda B y luego a Segunda es complicado". No obstante, no cierra las puertas a nada: "Lo que venga, bienvenido sea".





