Lorenzo Rubio, profesor de secundaria de Elche de 35 años, gana la segunda final semanal de Relatos en Cadena del mes de enero con Voraz.

La frase con la que debe comenzar el relato del lunes día 16 de enero es "para implorarle que vuelva a casa.".

"¿Es que no tuviste bastante con la bronca de ayer?". Él encuentra la reprimenda entre las sábanas, la dobla palabra por palabra y se la traga. Debajo de la cama ve un "Me las pagarás". Lo ingiere, sin masticar. Abre el cajón de la mesita de ella. Allí su esposa acumula los insultos que recibe. Los devora empezando por los más hirientes. En la cocina, entre las sartenes saca otro puñado de amenazas y se las come también. Engulle las pullas escondidas bajo los muebles. Y, cuando ya se ha tragado todos sus reproches, llama arrepentido a su mujer para implorarle que vuelva a casa.