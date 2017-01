Sergio Ramos: "Los jugadores del Barça ya han explicado el motivo por el que no está y es más que respetable"

Sergio Ramos actúa de capitán dentro y fuera de campo. El sevillano, que primero votó a Cristiano, segundo a Messi y tercero a Iniesta como mejor jugador de 2017, no quiso entrar demasiado en el feo de los jugadores del Barça a la FIFA. "Dos de ellos son de la Selección y siempre se extrañan. Ya han explicado el motivo por el que no está y es más que respetable. No voy a hacer ningún comentario más al respecto", concluye tajante.

Acerca de su premio como uno de los integrantes del mejor once, asegura: "siento orgullo. Es un premio al trabajo, al esfuerzo diario. Dedico mi vida al fútbol y te lo premian con momentos como éste. agradecer no sólo a mi técnico y a mis compañeros, sino también a todos los que me han votado por encima de muchos cracks".

Y sobre la buena racha y el buen juego del Real Madrid comenta: "el fútbol cambia cada segundo. Estamos en el camino idóneo porque la manera de trabajar de Zidane se nota muchísimo y la armonía es muy buena. Los resultados se están sacando, estamos cumpliendo con los objetivos y hay que seguir en este camino para el final de temporada".

