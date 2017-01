"¿Te arrepientes de lo de 2012, cuando no estuvisteis tú ni Mourinho?"

"En 2012, cuando no estuvisteis tú y Mourinho... te arrepientes o volverías a hacerlo?", preguntó Manu Carreño a Cristiano Ronaldo casi al final de su entrevista de este lunes en 'El Larguero'. Cristiano no se escondió y respondió trasladando la responsabilidad al Real Madrid.

"Yo hago lo que el club me manda hacer y obviamente intento estar siempre presente, como he estado todos los años. Los próximos años si estoy nominado vendré también", afirmó el portugués.

Cristiano Ronaldo fue el gran protagonista del lunes tras ganar el 'The Best' en Suiza y una vez terminada la celebración y de vuelta en Madrid charló con Manu Carreño en El Larguero de la Cadena SER. "Faltaba este premio", ha bromeado. "Lo merezco por la temporada que he hecho tanto con el Real Madrid como con Portugal, así de simple", explicó el delantero.

El que no acudió a la gala era el otro gran favorito y gran rival, el argentino Leo Messi. "¿Te ha mandado un mensaje el jugador del Barça?", preguntó Carreño a Ronaldo: "¿Estás de broma? No tengo su número... yo felicito cuando la gente está presente, él no ha estado así que es difícil agradecer a una persona que no está. Cuando él ha ganado otros Balones de Oro yo sí le había felicitado pero él no ha estado aquí hoy", respondió.

