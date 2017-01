Gasol, en El Larguero: "La ilusión que tengo por jugar con la Selección es muy grande"

Pau Gasol se ha convertido por méritos propios en uno de los mejores deportistas españoles de la historia. Sus quince años en la NBA le han convertido en una referencia del baloncesto mundial. Tras su debut en Memphis, su éxito en Lakers, dos anillos incluidos y su etapa en Chicago, ahora Pau Gasol afronta una nueva etapa en los Spurs.

Una carrera de quince años y que, como él mismo ha reconocido en El Larguero "da un poco de vértigo" cuando piensa en ella. "Tengo mucha suerte por seguir estando donde estoy, lo que ha pasado me hace estar muy orgulloso, es el recorrido de las cosas bien hechas".

Esta última etapa, desde el verano pasado, tiene a Pau Gasol en San Antonio, una de las franquicias más exitosas de las últimas decadas. "Todo va bien, está siendo muy positivo, a pesar de tener muchas caras nuevas creo que todos nos hemos adaptado muy bien", le ha dicho el mayor de los Gasol a Manu Carreño en El Larguero.

"Queremos seguir mejorando, seguir aportando pero aún falta mucho, de momento solo estamos en buena posición, a ver si podemos acabar bien", ha explicado.

Esta temporada Pau Gasol está jugando menos minutos en comparación con otras temporadas, algo típico en la libreta de Gregg Popovich, entrenador de los Spurs: "me viene bien a estas alturas estar más en casa, más reposo", ha reconocido.

La Selección sigue presente para Pau Gasol

Este verano España juega el Eurobasket, un torneo que ganó el verano pasado. "Ahí está el Eurobasket, se disputará de una manera o de otra", tira balones fuera Gasol, consciente de que otra vez uno de las grandes dudas será si Pau estará o no en la cita.

"Yo no he tomado la decisión definitiva de dejarlo como sí han hecho Tony (Parker) o Manu (Ginóbili). Yo no lo siento así, una vez acabe la temporada veremos como estoy", ha relatado.

"Mi deseo es ese, jugar si estoy bien. La ilusión que tengo por jugar con la Selección es muy grande, así lo vengo demostrando los últimos años pero aún así siempre intento ser un poco más cerebral por el momento de mi carrera en el que estoy", ha dejado claro Pau Gasol

