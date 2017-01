La ausencia del Barça suena a pataleta y a excusa barata

Ayer en Zúrich Cristiano fue elegido mejor jugador del año 2016. Se le entregó el premio The Best que da la FIFA. Premio más que merecido. 55 goles en 57 partidos. Ganador de la Champions. Ganador de la Eurocopa con Portugal. Y reconocido por todo el mundo como el mejor de 2016.

Pero tanto o más de ese galardón al portugués se habló del plantón del Barça a la FIFA. Un plantón que suena a pataleta. El Barça debería estar a la altura de todo este tipos de eventos, de actos. Porque forman parte del fútbol. Porque ellos, los jugadores del Barça, también se deben a este tipo de acto. Porque es parte de su trabajo.

Pero no lo entendieron así. No sé si por la pataleta después del partido del Villarreal o es algo que tenían premeditado, pero por la mañana decidieron anunciar que no iban a acudir a la gala de la FIFA. Así es que ni Iniesta, ni Piqué, ni Messi, ni Suárez estuvieron en la gala de ayer en Zúrich.

Algo que ya hicieron, por cierto, Mourinho y Cristiano en 2012. También hicieron lo mismo. Parece que si gana Messi van todos los del Barça, si gana Cristiano van todos los del Madrid. Y no debería ser así. Suena, repito, a pataleta.

Y sobre todo la excusa barata de preparar un partido de Copa del Rey que se juega el miércoles. ¿Acaso no tenía Copa del Rey hoy Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid y ayer estuvo en Zúrich? En fin.... Debería darle la FIFA una vuelta a este tipo de actos que deslucen bastante una foto que ayer quedó a medias, con cinco del Madrid y sin cuatro del Barcelona.

