Cifuentes y Aznar

A Aznar le jalean sus devotos y le espolean algunas encuestas, pero no me parece probable que se anime a salir a campo abierto. Su mundo no es de este reino. A él le va más pronunciarse olímpicamente. Es más de zarza ardiente y de Sinaí, a prudente distancia de las cochambrosas realidades humanas donde le podrían ser recordadas miserias que prefiere olvidar. Él se siente más cómodo hablando malhumorado desde la historia, donde se ha inventado una posición gloriosa que hemos decidido todos no cuestionar a ver si así no da mucha guerra y se calma. Él en FAES está bien. No creo que se asome a la intemperie.

Lo de Cifuentes es otra cosa. Se sale de la ortodoxia y pide primarias, incluso para elegir candidato a la Presidencia. Esta iniciativa sólo puede ser o una audaz presentación de candidatura como sucesora de Rajoy o un movimiento pactado con el propio Rajoy para lograr un relevo a dedo pero blanqueado por las primarias. Así que, ¿desafío a Rajoy o acuerdo con Rajoy? No tardaremos en saber cuál de las dos versiones es la correcta. Si el aparato se enfada es que va por libre, si no se enfada es que todo está atado y bien atado.

